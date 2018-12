Elke week worden er nieuwe titels aan het aanbod van Netflix toegevoegd. Deze verschenen de afgelopen week op de streamingdienst.

Series

In het vijfde seizoen van Prison Break blijkt Michael springlevend te zijn. Na jaren is hij weer te zien vanuit een cel in Jemen, in dit vijfde en mogelijk laatste seizoen dat vorig jaar al in première ging en vanaf deze week ook op Netflix te zien is.

Er verschijnen ook nieuwe afleveringen van populaire animatieseries. In zowel het derde seizoen van F Is For Family als het zestiende seizoen van Family Guy kunnen kijkers weer lachen om disfunctionele Amerikaanse gezinnen.

De allereerste Poolse Netflix Original-serie 1983 draait één belangrijk moment in de wereldgeschiedenis terug. Wat als het IJzeren Gordijn nooit gevallen was? In deze 'alternatieve' geschiedenisthriller ontdekken een naïeve rechtenstudent en een rechercheur een complot waaronder Polen jarenlang gebukt ging. Niet meteen enthousiast? Agnieszka Holland, die afleveringen van House of Cards en The Wire regisseerde, staat aan het roer.

In de Italiaanse Netflix Original-serie Baby volgen we het coming of age-verhaal van tieners op een middelbare school in Rome. Ze zijn nogal rebels, zetten zich af tegen de gevestigde orde en twee tienermeiden belandden zelfs in de prostitutie van de onderwereld.

Met de realityshow Death By Magic waagt illusionist en goochelaar Drummond Money-Coutts zich aan trucs en stunts waarbij collega's uit het vak om het leven kwamen. Niet voor tere zieltjes.

Films

In de moderne Disney-klassieker The Princess And The Frog, gebaseerd op het Grimm-sprookje De kikkerkoning, kust heldin Tiana de vervloekte kikker Naveen die beweert dat hij een prins is. Hij zou dan in een mens veranderen, maar in plaats daarvan transformeert Tiana óók in een kikker.

Jack Black is te zien als rockende basisschoolleraar in School of Rock. Nadat Dewey uit zijn band wordt gezet én zijn huis moet verlaten, lukt het hem op slinkse wijze om een baantje als invaldocent te krijgen. Daar vormt hij een rockband met zijn leerlingen.

Zowel regisseur Mel Gibson als hoofdrolspeler Andrew Garfield kreeg een Oscar-nominatie voor het oorlogsdrama Hacksaw Ridge, een waargebeurd verhaal over een hospik die tijdens de Tweede Wereldoorlog geen wapens wil gebruiken. Hij verandert in het pispaaltje van de ploeg, maar ontpopt zich tot held bij de Slag om Okinawa, waar het Amerikaanse leger veel mankrachten verloor.

Voor de actiekomedie Popoz pikten acteurs Huub Smit en Sergio Hasselbaink hun rollen uit het gelijknamige Comedy Central-programma weer op. Ze spelen politievrienden Ivo en Randy, die zich gedragen als de agenten uit Lethal Weapon en Beverly Hills Cop. Met een glansrol voor Pierre Bokma als oppercrimineel Mercator.

Ellen Page en Evan Rachel Wood spelen in Into The Forest de angstige zusjes Nell en Eva, die na een gigantische stroomstoring moeten vechten voor hun leven in een apocalyptische wereld. Wonend in een huis in een oud, afgelegen bos, meer dan 40 kilometer van de dichtstbijzijnde stad.

En horrorfans kunnen hun hart ophalen, want Netflix zette afgelopen week twee grote titels online. Leatherface is de prequel op horrorklassieker The Texas Chainsaw Massacre uit 1974. We zien de geboorte van kettingzaagkiller Leatherface en komen er eindelijk achter hoe hij in een meedogenloze seriemoordenaar veranderde. In Escape Room belanden Tyler en zijn vrienden in een spelkamer des doods; een dodelijke aftelklok, een paar intense puzzels, list en bedrog.

