Acteur Colin Farrell heeft een rol bemachtigd in het drama Toff Guys, de nieuwe film van regisseur Guy Ritchie. Hij vult de cast aan die al bestaat uit onder meer Matthew McConaughey en Hugh Grant.

Ook Michelle Dockery, bekend uit de serie Downton Abbey, zal in de film te zien zijn. Zij neemt de plaats in van Kate Beckinsale die het project heeft verlaten, zo schrijft The Hollywood Reporter vrijdag.

Toff Guys gaat over een zakenman (gespeeld door McConaughey), die een wiethandel is gestart maar hier uit wil stappen. De andere personages in het verhaal fungeren hierbij als dwarsboom, of helpen hem juist bij zijn plan.

Farrell is momenteel te zien in Steve McQueen's Widows en speelt een rol in de live-action-versie van Dumbo, die eind maart 2019 in de bioscopen te zien zal zijn.

Ritchie maakte eerder Sherlock Holmes en Snatch en werkt momenteel aan de live-action-verfilming van de Disneyfilm Aladdin.