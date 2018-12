Er komt een verfilming van het boek Shooting Stars, een verhaal over de jeugdjaren van LeBron James en het basketbalteam waar hij deel van uitmaakte. De regie van de productie is in handen van Chris Robinson.

Wie de hoofdrol speelt in de nog titelloze film, is nog niet bekend. Robinson maakte eerder onder andere de serie Star en de videoclip bij het nummer '03 Bonnie & Clyde van Jay-Z en Beyoncé.

James maakte zelf ook al een aantal keer zijn opwachting als acteur. De Amerikaan was te zien in onder meer Trainwreck en maakt in 2019 zijn opwachting in Space Jam 2. In het eerste deel van Space Jam had Michael Jordan, de basketballer waar James vaak mee vergeleken wordt, de hoofdrol.

De 33-jarige James zette in zijn jeugd het basketbalteam van St. Vincent St. Mary op de kaart door het nationale kampioenschap te winnen. Daarna werd de Amerikaan gescout door allerlei NBA-clubs en sloot Nike een sponsorcontract ter waarde van 90 miljoen dollar (ruim 79 miljoen euro) met hem toen hij achttien jaar oud was.

James groeide uit tot NBA-superster

De profloopbaan van James begon in 2003 op negentienjarige leeftijd bij de Cleveland Cavaliers. Via Miami Heat, waarmee hij twee keer de NBA-titel wist te veroveren, keerde hij weer terug bij de Cavaliers. In 2016 won hij ook daar de titel in de NBA. Sinds 2018 speelt James voor de Los Angeles Lakers. Zowel in 2008 (Peking) als 2012 (Londen) won James olympisch goud met Team USA.

Van het verhaal over James en het schoolteam is al eens een documentaire gemaakt. In 2009 kwam More Than a Game uit. Daarin worden James en vier van zijn teamleden gevolgd op hun weg naar roem tot het moment dat de NBA-superster prof werd.