Volgens wetenschappers van de Universiteit van Turijn is The Wizard of Oz de invloedrijkste film aller tijden. De musical uit 1939 houdt andere klassiekers als Star Wars (1977), Psycho (1960) en King Kong (1933) achter zich.

Het onderzoek waar The Telegraph over schrijft is gebaseerd op de hoeveelheid verwijzingen die films onderling naar elkaar maken. Wetenschappers ontwikkelden een algoritme dat ruim 47.000 films van de online database IMDB kon beoordelen.

"Het succes van een film wordt normaliter gemeten aan de hand van de bioscoopomzet of meningen van professionele critici", vertellen de onderzoekers. "Maar zulke metingen kunnen beïnvloed worden door externe factoren, zoals advertenties of trends, en kunnen de weerslag van een film in de loop der jaren niet vangen."

Meer dan drieduizend films en tv-programma's blijken naar The Wizard of Oz te hebben verwezen. Zo neuriede Lady Gaga onlangs nog Over the Rainbow in A Star is Born. De uitspraak 'I've got a feeling we're not in Kansas anymore' is daarnaast een veelgebruikte knipoog, bijvoorbeeld in films als Avatar en Sex and the City 2.

Op basis van dezelfde theorie hebben de wetenschappers ook een lijst samengesteld van de acteurs die het meest opduiken in invloedrijke films. Samuel L. Jackson staat daarbij op nummer één, gevolgd door Clint Eastwood en Tom Cruise.

Het Turijnse onderzoek benadrukt verder dat de data van IMDB veelal zijn gericht op westerse producties. Bollywood-films zouden daarmee mogelijk onderbelicht blijven.