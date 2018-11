Channing Tatum is Amanda Bynes dankbaar dat zij aan de basis stond van zijn acteercarrière. De 38-jarige acteur had samen met de actrice zijn eerste hoofdrol te pakken in She's the Man.

In gesprek met Sky News is de Amerikaan vol lof over de samenwerking met Bynes, die sinds enige tijd weer aan het opkrabbelen is nadat ze mentale problemen had. Zo is ze een modestudie gaan volgen en overweegt ze het acteren op te pakken.

"Zij heeft mij echt geholpen. Ik bedank haar iedere dag dat ze mij in die film heeft gekregen", vertelt Tatum over de comedy uit 2006.

Bynes gaf eerder in een interview met Paper Magazine al aan dat ze volhardend was om Tatum in She's the Man te krijgen. "Ik heb echt voor hem moeten vechten om een plek in de cast te krijgen, omdat hij nog niet bekend was. Hij had alleen maar een commercial voor Mountain Dew gedaan en ik was direct van mening dat hij een ster was waar elk meisje van zou gaan houden", vertelde Bynes.

De producenten waren niet gelijk overtuigd. "Hij is zo veel jaar ouder dan jij. Maar dat maakte voor mij niet uit. Ze moesten mij gewoon vertrouwen."

Sinds She's the Man speelde Tatum in films als Step Up, Dear John, 21 Jump Street en Magic Mike. Van die filmreeks neemt hij ook de productie op zich.