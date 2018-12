De Deen Claes Bang speelt Dracula in de gelijknamige nieuwe serie die door de BBC en Netflix gemaakt zal worden. De reeks wordt geproduceerd door de makers van de serie Sherlock, die veel prijzen in de wacht sleepte.

"Ik ben dolblij met de rol", zegt de 51-jarige Bang, bekend van de serie Borgen en de films The Girl in the Spider's Web en The Square.

"Zeker omdat de productie in handen is van ongelooflijke talenten als Steven Moffat, Mark Gatiss en het team dat verantwoordelijk is voor Sherlock. Ik ben ook heel enthousiast om in de rol van Dracula te duiken: een iconische en heel interessante figuur."

De opnames voor de driedelige serie starten volgend jaar. De afleveringen van Dracula gaan negentig minuten duren en zullen in première gaan op BBC One en buiten het Verenigd Koninkrijk op Netflix te zien zijn.