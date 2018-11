Netflix heeft woensdag een nieuwe Franse serie aangekondigd. De fantasy-crimeserie speelt zich af tijdens de Franse Revolutie, maar zal een alternatieve versie van de beroemde opstand laten zien, meldt Yahoo News woensdag.

De verhaallijn van de serie zal volgens Netflix gaan draaien om de uitvinder van de guillotine, Joseph-Ignace Guillotin. Deze dokter en vrijmetselaar gaat op onderzoek uit, nadat diverse leden van de Franse aristocratie getroffen worden door een ernstige ziekte, het zogenaamde 'blauwe-bloedvirus'.

De serie zou de geschiedenis van de Franse Revolutie met een flinke knipoog willen vertellen. Volgens Erik Barmack van Netflix zullen de opnames van de achtdelige serie volgend jaar beginnen.

Het is de eerste samenwerking tussen Netflix en Fransen sinds de streamingdienst in 2018 twee films terugtrok van het Filmfestival van Cannes. Dit was het gevolg van de nieuwe regels van het festival, waarbij streamingplatformen als Netflix niet meer mogen meedingen naar de Gouden Palm, de prijs voor de beste film.

Controverse rond Netflix-films

De reden voor die beslissing was de controverse die in 2017 ontstond rond de Netflix-films Okja en The Meyerowitz Stories die dat jaar in de competitie waren opgenomen en kans maakten op een Gouden Palm.

Uit de hoek van de Franse filmindustrie kreeg het festival daarna kritiek, omdat beide films na de wereldpremière in Cannes niet zouden uitkomen in de Franse bioscopen en alleen te zien waren voor Netflix-abonnees.

Festivalbaas Thierry Frémaux paste daarop het reglement aan. Alle kanshebbers moeten volgens de nieuwe regels in Franse bioscopen te zien zijn geweest.