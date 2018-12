Sony heeft enkele weken voor het verschijnen van Spider-Man: Into the Spider-Verse laten weten dat er wordt gewerkt aan een vervolg van de film, waarin een geanimeerde versie van de Marvel-superheld te zien is. Ook wordt er een spin-off van de film met een vrouwelijk hoofdpersonage gemaakt.

Joaquim Dos Santos, die meewerkte aan Avatar: The Last Airbender, zal het vervolg regisseren, schrijft The Hollywood Reporter dinsdag.

Regisseur Lauren Montgomery zou in onderhandeling zijn om een spin-off te maken waarin een vrouwelijk personage uit het Spider-Man-universum de hoofdrol heeft. Mogelijk is dit Spider-Gwen, een personage dat geliefd is bij veel fans.

Spider-Man: Into the Spider-Verse is vanaf 20 december in de Nederlandse bioscopen te zien en draait om de tiener Miles Morales, die in het bezit komt van het Spider-Man-masker.

In de film kruipen meerdere personages in de huid van de superheld. Onder anderen Jake Johnson en Hailee Steinfeld verzorgen stemmen in de animatiefilm.