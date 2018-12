Stephen Hillenburg, de bedenker van de populaire animatieserie Spongebob Squarepants, is maandag overleden aan de gevolgen van de spierziekte ALS.

"We zijn ontzettend verdrietig door het nieuws dat Steve Hillenburg is overleden na een strijd tegen ALS", stelt Nickelodeon, de zender die Spongebob Squarepants uitzendt, in een reactie die door Variety is gepubliceerd. "Hij was een gewaardeerde vriend en creatieve collega van iedereen bij Nickelodeon. Onze warme gedachten gaan naar zijn gehele familie."

Hillenburg wordt door de kinderzender geroemd om zijn "unieke gevoel voor humor en onschuld die hij heeft doorgegeven aan kinderen en families over de hele wereld".

"De originele personages en de wereld van Bikinibroek (de fictieve wereld waarin Spongebob leeft, red.) zullen ons nog lang herinneren aan de waarde van optimisme, vriendschap en de eindeloze kracht van verbeelding."

Vorig jaar maart maakte Hillenburg bekend te lijden aan ALS, de dodelijke spierziekte waaraan ook Stephen Hawking is overleden.

De eerste aflevering van Spongebob Squarepants werd uitgezonden in 1999 en er zijn inmiddels meer dan 250 afleveringen van de animatieserie uitgezonden. Hillenburg werkte ook mee aan de twee bioscoopfilms over de geanimeerde zeespons.