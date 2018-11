Nederland loopt jaren achter op het gebied van films en series. Dat vindt de Nederlandse acteur en televisiemaker Achmed Akkabi.

De voor Videoland geproduceerde en door Akkabi en Thijs Römer bedachte serie Mocro Maffia moet daar verandering in brengen.

"Nederland doet het goed met sport, dance en handel, maar qua drama en film lopen we al een aantal jaren achter op de wereld. Wij willen internationaal op drama-niveau mee gaan spelen", zegt de 35-jarige Akkabi in een interview in Vrij Nederland.

'Racisme is best wel een ding in de Marokkaanse gemeenschap'

De serie, gebaseerd op het gelijknamige boek van Wouter Laumans en Marijn Schrijver, belicht de Amsterdamse onderwereld. Specifiek de oorlog tussen cocaïnedealers en importeurs, veelal van Marokkaanse afkomst.

"In de serie zie je ook hoe divers de Marokkaanse gemeenschap is", aldus Akkabi die ook een hoofdrol in de serie speelt.

"We laten verschillende personages zien. De één is fantastisch geïntegreerd, is dj, heeft tattoos. Daartegenover staat weer een broertje dat allerlei problemen heeft. Of neem mijn personage, Paus. Die scheldt soms mensen uit voor "aap" en "neger" - racisme is best wel een ding in de Marokkaanse gemeenschap. Dat wilde ik aanstippen."