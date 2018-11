Sinds bijna iedereen gebruikmaakt van smartphones en vooral sms't of appt, is het voor filmmakers lastig om nog een spannend telefoongesprek in hun films te verwerken.

Dat zegt de veelgeprezen regisseur Gaspar Noé (Love, Enter the Void) in een interview in Humo.

"Handige dingen, smartphones, maar volgens mij is nog geen enkele filmmaker erin geslaagd om ze mooi in beeld te brengen, of om ze goed in een verhaal te verwerken. Vroeger bracht een telefoongesprek spanning: het was voor de kijker een raadsel wat zich aan de andere kant van de lijn afspeelde, en dat kon je als regisseur gebruiken. Maar tegenwoordig sms'en mensen elkaar vooral, en probeer dat maar eens aantrekkelijk te maken. Laat staan dat je er spanning mee kunt opwekken."

Om het door Noé omschreven probleem te omzeilen, liet hij het verhaal van zijn meest recente film Climax in de vorige eeuw plaatsvinden.

"Omdat de feiten zich afgespeeld hebben in de jaren negentig. En omdat de personages moesten worden geïsoleerd van de buitenwereld. Dat claustrofobische gevoel bestaat vandaag niet meer, want iedereen heeft een smartphone."

'Amerikaanse films zijn steriel'

Noé, die onder andere twee keer voor een Gouden Palm op het prestigieuze filmfestival van Cannes werd genomineerd, vindt niet alleen de achtergestelde techniek uit de vorige eeuw fijner. Zo kijkt hij ook liever naar films die tientallen jaren oud zijn, dan naar nieuwe titels.

"Ik heb onlangs geprobeerd om de laatste Star Wars uit te zitten: een nachtmerrie, 2,5 uur lang. Ik zie zulke films als het cinema-equivalent van Starbucks-koffie of McDonald's. Ze zijn zo steriel gemaakt, en zo correct: je ziet niemand sterven, en elk ras en gender is netjes vertegenwoordigd. Ik heb heel lang van Amerikaanse cinema gehouden, maar vandaag zie ik alleen maar voorspelbaarheid."