Onder anderen Anne Hathaway, Tina Fey en Dev Patel zijn toegevoegd aan de cast van Modern Love, een nieuwe anthologieserie die wordt gemaakt door de Amerikaanse streamingdienst Amazon.

In een anthologieserie bevat elke aflevering van de serie een losstaand verhaal.

Naast Hathaway, Fey en Patel, maken ook John Slattery, Catherine Keener en Andy Garcia hun opwachting, schrijft The Hollywood Reporter maandag. Actrice Emmy Rossum, bekend uit Shameless, zal een van de afleveringen regisseren.

Modern Love is gebaseerd op de gelijknamige podcast en column in The New York Times, die gaat over de liefde.

"Het is alsof ik in een acteurssnoepwinkel ben ontwaakt", zegt John Carney, een van de bedenkers van de serie. "We hebben het voor elkaar gekregen om een droomcast samen te stellen. Het is een eerbetoon aan de originele column en hoe liefde, nu meer dan ooit, de enige zekerheid in het leven is."