De Italiaanse regisseur Bernardo Bertolucci is op 77-jarige leeftijd overleden. De regisseur won tweemaal een Oscar voor zijn werk aan The Last Emperor.

Dat meldt de Italiaanse krant La Repubblica. Naast regisseur was de Italiaanse Bertolucci ook scriptschrijver. Voor The Last Emperor won hij één Oscar, en hij werd genomineerd voor zijn werk aan het script van Il Conformista.

Zijn andere Oscar won hij als regisseur van The Last Emperor, voor zijn werk als regisseur van Last Tango in Paris werd hij genomineerd.

The Last Emperor is zonder twijfel zijn grootste succes: in totaal won de film uit 1987 negen Oscars. Naast die voor beste regie en beste script, ontving de film ook Academy Awards voor beste film, beste kostuumontwerp en beste muziek.

Controversiële films en scènes

De Italiaanse regisseur maakte zijn eerste grote film op 22-jarige leeftijd: La Commare Secca, de film die daarop volgde is de onder critici geliefde Before the Revolution. Bertolucci is verder bekend van Novecento, Last Tango in Paris en The Sheltering Sky.

Last Tango in Paris (1972) leverde de regisseur bijzonder veel kritiek op: Marlon Brondo speelde een man wiens vrouw door zelfmoord was overleden. Het personage van de acteur kiest ervoor zijn verdriet te verwerken door een jonge vrouw (Maria Scheider) seksueel te misbruiken.

Schneider, toen negentien jaar oud, werd in een van de scènes anaal verkracht. Later bleek dat ze hier niet van tevoren over was ingelicht, iets waar Schneider over zei dat ze zich "een beetje verkracht" voelde.

The Last Emperor, over de laatste keizer van China, was de eerste westerse film over China die in het land werd opgenomen met volledige medewerking van de regering sinds 1949 (het jaar dat de communistische partij aan de macht kwam). Het was ook de eerste film die toestemming kreeg om opnamen te maken in de Verboden Stad.