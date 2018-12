De Britse regisseur Nicolas Roeg is op negentigjarige leeftijd overleden. Roeg is bekend van de films Don't Look Now, The Witches en The Man Who Fell To Earth.

De familie van de regisseur bevestigde zaterdag dat hij overleden is.

Roeg begon zijn filmcarriére als cameraman en cinematograaf bij films als The Masque of the Red Death, Fahrenheit 451, Far from the Madding Crowd en Petulia.

De eerste film die hij regisseerde, in samenwerking met Donald Cammell, was Performance, met Rolling Stones-zanger Mick Jagger in de hoofdrol.

In 1973 maakte Roeg Don't Look Now met Julie Christie and Donald Sutherland, die een echtpaar spelen dat rouwt om hun overleden dochter. De film baarde opzien door een seksscene tussen de twee hoofdrolspelers, die opvallend expliciet was voor die tijd. Tegenwoordig wordt de film beschouwd als een van de belangrijkste horrorfilms die ooit gemaakt zijn.

De regisseur had daarna succes met de muziekfilms The Men Who Fell To Earth en Bad Timing, met respectievelijk de zangers David Bowie en Art Gartfunkel in de hoofdrol. In de jaren tachtig maakte hij enkele films waarmee hij wat meer onder de radar bleef, totdat hij in 1990 uitgekozen werd om het Roald Dahl-boek The Witches te verfilmen. De film was een groot succes bij critici, al deed de film het in de bioscopen minder goed.

Na The Witches maakte Roeg nog drie speelfilms en werkte daarnaast aan verschillende tv-series.

Stijl inspireerde andere regisseurs

De stijl van de Britse regisseur, waarbij het plot niet chronologisch wordt verteld, inspireerde later filmregisseurs als Steven Soderbergh, Tony Scott, Ridley Scott, François Ozon en Danny Boyle. Volgens Christopher Nolan zou zijn film Memento er zelfs niet geweest zijn zonder Roeg. Ook claimt hij dat de finale van Roeg's film Insignificance de grote inspiratie was voor zijn film Inception.

Roeg trouwde in zijn leven drie keer. Hij was van 1957 tot en met 1977 getrouwd met Susan Stephen. Ze kregen samen vier kinderen. In 1982 trad de regisseur in het huwelijk met Theresa Russell met wie hij twee kinderen kreeg. in 2005 trouwde Roeg met Harriet Harper.