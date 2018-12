Er komt een nieuwe tiendelige serie rond de tekenfilmspecht Woody Woodpecker. Regisseur Alex Zamm werkt hiervoor samen met Universal.

Het gaat om afleveringen van vijf minuten, meldt Variety donderdag.

De serie is vanaf december te zien op de YouTube-kanalen rond Woody Woodpecker die een jaar geleden zijn opgezet. De kanalen zijn in het Engels, Spaans en Portugees.

Naast nieuwe afleveringen komt er een korte documentaire met de titel Bird Gone Wild: The Woody Woodpecker Story uit. De documentaire biedt de kijker een blik achter de schermen van de nieuwe serie en duikt ook in de geschiedenis van de populaire tekenfilmfiguur.

'Het was meteen een succes'

"Toen we Woody Woodpecker vorig jaar op YouTube lanceerden, was het meteen een succes. Vooral de Portugese versie voor Brazilië was een hit. We wisten dat het een unieke kans was om meer te doen met dit klassieke karakter", zegt distributeur Rob Bell van NBCUniversal Global Distribution.

Het Braziliaanse YouTube-kanaal heeft meer dan twee miljoen abonnees, het Spaanse telt 700.000 abonnees.

Woody Woodpecker werd in 1940 bedacht door Ben Hardaway, onder meer de bedenker van Bugs Bunny en Daffy Duck. In 1948 begon de populaire tekenfilm Woody Woodpecker.

De specht werd wereldberoemd door zijn lachje, dat in elke aflevering wel een keer te horen was. Harry Babbitt, die de stem insprak, overleed in 2004 op negentigjarige leeftijd.