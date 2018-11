Viola Davis, Liam Neeson, Colin Farrell en Robert Duvall zijn slechts een paar van de bekende namen die meedoen in Widows, de nieuwe film van Steve McQueen. De recensenten zijn het eens: de Oscarwinnaar weet een sterke film te leveren, voor een breed publiek.

De Telegraaf - Drieënhalve sterren

"Vier jaar geleden won regisseur Steve McQueen met 12 Years a slave (2013) de Oscar voor de Beste Film. Met dat historische drama leek de Brit zich na Hunger (2008) en Shame (2011) bewust op een breder publiek te richten. Met de genrefilm Widows trekt hij die lijn verder door, al zet hij ook onder dit misdaadavontuur duidelijk zijn handtekening. (...) Steve McQueen - naast cineast ook beeldend kunstenaar - bekijkt de wereld met een artistieke blik. Zijn goed doordachte beeldcomposities zijn oogstrelend. Ook de zijwegen die hij inslaat intrigeren, door rake observaties over corrupte politici, raciale verhoudingen en wanhopige personages. Toch haalt die gelaagde aanpak soms de vaart uit deze heist-film, die opvallend genoeg de climax dan weer wat lijkt af te raffelen."

De Volkskrant - Vier sterren

"Widows lijkt zo misschien een lekkere misdaadfilm met een feministisch randje. Maar veel eerder is het een film over verwachtingen en vooroordelen. Huidskleur, achtergrond, sekse, die kenmerken bepalen hoe de personages elkaar bekijken en hoe de kijker hen ziet. Regisseur Steve McQueen speelt daar meesterlijk mee. (...) Nu en dan hapert de ingewikkelde combinatie van spanning, politiek en verdriet, maar het is ook juist die mix die van Widows zo'n interessante publieksfilm maakt."

AD - Drie sterren

De Engelse regisseur Steve McQueen maakte een speelfilmversie van een televisieserie die hij van Londen naar Chicago verplaatste. Voor McQueen is Widows meer dan een doorsnee, enigszins vergezocht misdaadverhaal. Hij vlocht discriminatie, corruptie en uitbuiting van vrouwen in zijn scenario, waardoor zijn film meer diepgang heeft dan op het eerste oog lijkt. (...) Ook had hij de beschikking over een voortreffelijke cast met Viola Davis als absolute uitblinker. Zij is de drijvende kracht die de ongebruikelijke kraak op touw zet."

Het Parool - Geeft geen sterren

"Wie denkt hier met een soort Ocean's 8 te maken te hebben, komt bedrogen uit. Daarvoor is de film te grillig, te gewelddadig en te bombastisch. Widows doet soms denken aan Italiaanse pulp als Gomorrah en Suburra, al kun je McQueen nooit beschuldigen van makkelijk effectbejag of mooifilmerij. Achter zijn stilistische keuzes zit altijd een inhoudelijke bedoeling. (...) Belangrijker nog dan zijn stijl is het uitstekende script dat McQueen schreef met Gillian Flynn (Gone Girl). Widows biedt plaats aan maar liefst vier prachtige, gelaagde en imperfecte vrouwen, die allemaal financieel onafhankelijk willen worden."

Trouw - Drie sterren

"Knap wel, hoe de Engelse, in Amsterdam woonachtige regisseur Steve McQueen je meteen aan het begin van zijn nieuwe film Widows tot nadenken stemt. (...) Visuele bravoure stuwt de misdaadfilm voort, maar inhoudelijk worden de ambities niet helemaal waargemaakt. De vrouwvriendelijke thriller is te druk bevolkt om alle personages en vooral hun zielenleven recht te doen. Ook Chicago blijft als hoofdlocatie op afstand. De film, geïnspireerd op een gelijknamige Engelse tv-serie uit de jaren tachtig, blijft er een beetje boven zweven. Alsof er in alle drukte geen tijd meer was om te aarden."