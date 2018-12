Op het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) is de film Reason van Anand Patwardhan uitgeroepen tot winnaar van de prijs voor beste lange documentaire.

Volgens de jury is het een episch verhaal over de opkomst van extreemrechts in India. In het dichtbevolkte land zijn mensen die opstaan tegen het religieus-nationalistische fundamentalisme hun leven niet zeker. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 15.000 euro.

De juryprijs in dezelfde categorie (2.500 euro) ging naar Los Reyes van Bettina Perut en Iván Osnovikoff. De film draait om het spel tussen twee honden.

De film Giacinto Scelsi. The First Motion of the Immovable van Sebastiano d'Ayala Valva werd bekroond als beste debuut (10.000 euro). De openingsfilm van het festival, Kabul, City in the Wind van regisseur Aboozar Amini, won de juryprijs in die categorie.

Beste Nederlandse documentaire was Now something is slowly changing van de Rotterdamse documentairemakers mint film office. De film geeft een beeld van de brede zoektocht naar zingeving, zoals mindfulness voor kinderen, omgaan met agressie en therapiesessies met dieren.

Amsterdam Human Rights Award voor Island of the Hungry Ghosts

Dinsdag werd al de Amsterdam Human Rights Award (25.000 euro) toegekend aan Island of the Hungry Ghosts van Gabrielle Brady. De film zet een zwaarbewaakt Australisch detentiecentrum voor migranten tegenover de krabbentrek.

Wie de publieksprijs wint, een bedrag van 5.000 euro, wordt vrijdagavond bekendgemaakt tijdens de uitzending Best of IDFA van VPRO-tv op NPO2. Het documentairefestival loopt nog tot zondag.