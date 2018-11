Alessandro Nivola, bekend door zijn rollen in Face/Off en American Hustle, onderhandelt over de hoofdrol in The Many Saints of Newark. Die film wordt een prequel van HBO's hitserie The Sopranos.

The Hollywood Reporter meldt woensdag dat Nivola Dickey Moltisanti zou moeten spelen, die in de onstuimige jaren zestig de mentor wordt van tiener Tony Soprano. Soprano is de zoon van een familievriend die een gevangenisstraf uitzit.

Intussen wordt Dickey als charismatische en gewelddadige man verliefd op de bruid van zijn vader, een Italiaanse immigrante.

Het verhaal van The Many Saints of Newark speelt zich af in de tijd van rellen tussen Afro-Amerikanen en Italianen in New Jersey. Naast het personage van Tony Soprano, komen er meer bekende personages uit de serie langs. Het personage Moltisanti was niet te zien in de originele reeks. Zijn zoon Christopher was daarin wel een belangrijk personage.

De regie van The Many Saints of Newark komt in handen van Game of Thrones-regisseur Alan Taylor. David Chase, maker van The Sopranos, schrijft het scenario samen met Lawrence Konner (Boardwalk Empire​). Een releasedatum is nog niet bekend.

De maffiaserieThe Sopranos is een van de geliefdste televisieseries ooit. De zes seizoenen werden in de jaren negentig in totaal met 21 Emmy's en vijf Golden Globes bekroond.