KRO-NCRV heeft de rechten van de Belgische serie Gevoel voor tumor gekocht.

De achtdelige serie vertelt over een 25-jarige student geneeskunde, gespeeld door Maarten Nulens, wiens leven een bizarre wending krijgt als hij erachter komt dat hij kanker heeft.

De serie is vanaf 16 december bij de NPO te zien, maakte KRO-NCRV dinsdag bekend.

Eerder dit jaar won Gevoel voor tumor de prestigieuze Prix Europa in de categorie Best European TV Fiction Series of the Year. De Prix Europa is een van de belangrijkste prijzen die wordt toegekend aan tv-, radio- en onlineprogramma's van de Europese publieke omroepen.