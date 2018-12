De Amerikaanse actrice Michelle Rodríguez is bekend door haar stoere rollen in actiefilms als Fast & Furious, S.W.A.T. en Machete Kills. In haar nieuwe film Widows laat ze een heel andere kant zien: een moeder die afhankelijk is van haar criminele man.

"Ik vond het heel eng om een vrouw te spelen die zo kwetsbaar is", zegt de veertigjarige actrice in een interview met NU.nl.

Viola Davis speelt de hoofdrol in de nieuwe film van de Britse regisseur Steve McQueen. Als haar man (een rol van Liam Neeson) bij een overval komt te overlijden en ze door geldeisers wordt bedreigd, trommelt ze andere vrouwen die weduwe zijn geworden door de mislukte overval op om een laatste kraak te zetten.

Het personage van Rodríguez laat zich overhalen, omdat ze haar winkel - die ze door de dood van haar man kwijt dreigt te raken - wil redden. "Ik zag geen kracht in mijn personage", vertelt de Hollywood-ster.

"Ik moest de rol écht spelen en haar zijn om te kunnen ervaren wat soft power is. Ik heb altijd naar prachtige vrouwen in mijn leven gekeken die zeggen wat op hun hart ligt. en over wie vervolgens heen gelopen wordt en negatief gesproken wordt."

"Mensen kunnen zo wreed zijn, en mannen kunnen zo gemeen zijn. Ik wilde altijd ver weg blijven van het beeld van de vrouw over wie heen gelopen wordt, omdat ik dat zo vaak zag. Ik dacht altijd dat het kwetsbaar en zwak was. Ik heb mijn ego moeten doden voor deze rol."

Actrice dacht altijd dat ze sterke rollen moest spelen

De actrice werd geboren in Texas, maar groeide op in de Dominicaanse Republiek en Puerto Rico, waar respectievelijk haar moeder en vader vandaan kwamen. Toen ze zeventien was, vestigde ze zich definitief in de VS. Ze heeft altijd het gevoel gehad stoere rollen te moeten spelen.

Haar ontmoeting met McQueen, die haar liet zien wat vrouwelijke kracht was, heeft haar kijk op haar carrière veranderd. "Toen ik Steve ontmoette, was ik al bezig om andere rollen te krijgen na zestien jaar lang actiefilms. Ik had het gevoel dat ik moest veranderen, omdat ik mezelf niet ontwikkelde en niet groeide. De enige manier waarop ik kan groeien in mijn carrière en leven is door dingen te doen die ik eng vind. En dit is mijn eerste poging."