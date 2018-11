Stijn Fransen speelde in SpangaS en Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST) een soortgelijk personage en vindt het niet erg als ze in de toekomst voor vergelijkbare rollen gevraagd wordt.

"Acteren is mijn lust en mijn leven en het is mijn ambitie om daar groot mee te worden. Hiervoor zat ik natuurlijk al in SpangaS en dat is jeugdsoap. Het type stoer meisje speelde ik daarna ook in GTST", zegt Fransen in een interview met VIVA.

"Dus van dat imago van lief en stoer 'wijffie' kom ik vast niet zomaar meer af. Maar dat vind ik niet erg. Veel acteurs vinden het vervelend om getypecast te worden, maar ik ben blij met de rollen die ik heb gespeeld."

'Carice van Houten is mijn voorbeeld'

De 28-jarige actrice haal veel inspiratie uit haar oudere collega's Monic Hendrickx en Carice van Houten. Op de vraag waar ze van droomt, zegt ze: "Een rol als die van Monic Hendrickx in Penoza. Al weet ik niet of ik het zou kunnen, hoor."

"En ik wil graag in een kostuumdrama spelen. Carice van Houten is mijn voorbeeld. Hoe zij alles heeft aangepakt, hoe zij een rol neerzet. Ik geloof haar. Ze speelt vaak zware rollen. Ik zou het tof vinden om dat ook te mogen doen."

Binnenkort is Fransen te zien in de film First Kiss.