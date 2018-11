Het Nederlandse programma Etgar Keret - Een waargebeurd verhaal heeft maandagavond (lokale tijd) in New York een International Emmy Award in de wacht gesleept.

Het programma deed mee in de categorie Arts Programming en nam het op tegen kandidaten uit Australië, Canada en Brazilië. De productie van NTR werd gemaakt door regisseur Stephane Kaas. Hij onderzocht hoe de Israëlische schrijver Etgar Keret zo'n goede verteller kon worden.

Kaas kreeg de award uitgereikt uit handen van Madam Secretary-acteur Erich Bergen. De rest van de avond was "een beetje een waas" voor de regisseur. "Het was gewoon zo onverwacht, dat de rest wat aan me is voorbijgegaan."

Etgar Keret - Een waargebeurd verhaal was niet de enige Nederlandse nominatie. Ook De wereld van Puck (EO) maakte kans op een prijs in de categorie beste documentaire. Gert-Jan de Vries, wiens dochter Puck een zware handicap heeft, filmde ruim twintig jaar lang zijn gezin.

De documentaire heeft geen prijs gewonnen, deze Emmy ging naar Goodbye Aleppo van de BBC. In de categorie documentaires waren in totaal vier programma's genomineerd. Ook het Braziliaanse Eu Sou Assim over het stigma van mentale aandoeningen en een Japanse docu over de Paralympische Spelen waren genomineerd.

Het was de 46e keer dat de International Emmy Awards werden uitgereikt. De prijzen gaan naar televisieproducties die buiten de Verenigde Staten gemaakt zijn.