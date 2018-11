Elke week worden er nieuwe films, series en documentaires toegevoegd op Netflix. Deze titels verschenen afgelopen week op de streamingdienst.

Series

In het eerste seizoen van Narcos: Mexico begint de drugsoorlog weer van voor af aan. Dit keer draait het om het Mexicaanse Guadalajara-kartel, onder leiding van Félix Gallardo. En die laat zijn lucratieve zaakje uiteraard niet zomaar de nek omdraaien. Deze nieuwe drugsbaas zorgt ervoor dat je Pablo voorgoed vergeet.

In het derde bloedstollende seizoen van de populaire misdaadserie The Bridge, wordt Malmö opgeschrikt door een moord. Dat markeert het begin van een reeks bizarre moorden die met elkaar samenhangen. Aan Saga Norén en Martin Rohde de taak om de waarheid te achterhalen. Na seizoen 3 meteen door met seizoen 4? Dan hebben we helaas een beetje slecht nieuws voor Netflixers.

Hondenliefhebbers hebben een nieuwe serieverslaving te pakken. In het eerste seizoen van Dogs volgen we zes hondeneigenaren die een bijzondere relatie met hun trouwe viervoeter hebben.

Wellicht heb je de misdaad- en dramaserie uit Denemarken al eens bij KRO gezien, maar nu kun je in alle rust het verhaal van misdaadjournalist Dicte Svendsen nog eens op Netflix kijken. Het derde seizoen van Dicte staat nu online.

In het eerste seizoen van Kriger wordt een oorlogsveteraan geplaagd door schuldgevoelens over zijn laatste missie. Om afleiding te zoeken, infiltreert hij met de weduwe van zijn beste vriend een gevaarlijke motorbende, wat wellicht toch niet zo'n slim plan was.

Het eerste seizoen van de sci-fi- en thrillerserie Transferts staat nu op Netflix. Hierin wordt huisvader Florian na een ongeluk wakker in het lichaam van een politieagent. Plots staat hij aan het hoofd van een eenheid die illegale lichaamswissels aanpakt.

En verder...

Seizoen 4 van de Vlaamse misdaadreeks De Ridder, waarin openbaar aanklager Helena de Ridder een ambitieuze strijd voert voor meer rechtvaardigheid.

Seizoen 1 van DC-serie She-Ra en de Power-Prinses.

Seizoen 2 van drama- en misdaadserie Gomorra over de maffia in Napels.

Seizoen 1 van Prince of Peoria, over een tienerprins die een normaal leven wil leiden en daardoor incognito zijn koninkrijk verlaat.

Seizoen 1 van Vai Anitta, waarbij je een kijkje achter de schermen van het leven van wereldberoemde popster Anitta krijgt.

Seizoen 1 van The Kominsky Method met Michael Douglas en Alan Arkin. De mannen maken elkaar constant aan het lachen terwijl ze om leren gaan met de ups en downs van het ouderdom.

Films

De 29-jarige Adaline (Blake Lively) komt erachter dat ze niet meer veroudert. Om dat geheim te houden, laat ze niemand meer in haar leven toe. Tot ze Ellis Jones (gespeeld door onze eigen Michiel Huisman, die momenteel op Netflix scoort met déze horrorserie) ontmoet. Maar die liefde blijkt niet zo gemakkelijk als het lijkt, is te zien in The Age of Adeline.

Sylvia besluit in Schone Handen dat het tijd is om met de kids ver weg te vluchten van de bloeiende drugshandel van manlief Eddie. Maar die laat dat niet zomaar gebeuren.

In de kerstfilm The Princess Switch wisselt een nuchtere banketbakker uit Chicago van leven met haar dubbelganger die toevallig een toekomstige prinses is.

Een bruiloftsplanner krijgt in Christmas Wedding Planner een van haar grootste klussen binnen: een kerst-trouwerij. Jammer genoeg komt een knappe privédetective roet in haar eten gooien.

Vier stuntelige vrienden die net van de middelbare school komen, vertrekken in The Inbetweeners Movie samen naar Kreta. Eenmaal daar komen ze in de meest bizarre situaties terecht.

In de horrorfilm Cam wordt het account van een webcammeisje overgenomen door een look-a-like die haar het leven zuur maakt.

En verder...

Disney-film Tarzan voor een goede portie familievermaak en nostalgie.

De waargebeurde film 6 Below: Miracle on the Mountain over een verdwaalde snowboarder die moet vechten voor zijn leven.

Actiefilm BuyBust over agente Nina Manigan die zich een nacht lang moet verzetten tegen een drugskartel én razende burgers in een sloppenwijk in Manilla.

Misdaadfilm Braqueurs over een uit de hand gelopen roofoverval in Parijs.

Zesdelige Netflix-film The Ballad of Buster Scruggs waarin de westernverhalen van de gebroeders Coen tot leven komen. Een aanrader!

