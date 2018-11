FunX-dj Fernando Halman, acteurs Thijs Römer, Frank Lammers en Buddy Vedder en actrice Kim van Kooten zijn te horen in de Nederlandse versie van de nieuwe 3D-bioscoopfilm Spider-Man: Into the Spider Verse.

Dat heeft distributeur Universal Pictures vrijdag bekendgemaakt.

De film speelt zich af in een nieuw Spider-Man-universum. Naast een nieuwe Spider-Man, de tiener Miles Morales, bevinden zich in dat universum diverse andere "Spider-mensen".

Thijs Römer zal te horen zijn als Peter B. Parker, de mentor van Miles. Fernando Halman spreekt de stem in van Aaron, de oom van Miles.

Kim van Kooten is te horen als Doc Ock, Buddy Vedder geeft zijn stem aan Spider-Ham. Daarnaast is Derek de Lint te horen als de schurk Wilson Fisk. Eerder werd al bekend dat Ronnie Flex de stem verzorgt van het hoofdpersonage.

De film is gemaakt door Phil Lord en Chris Miller, de creatieve geesten achter The Lego Movie en 21 Jump Street. Spider-Man: Into the Spider-Verse is vanaf 13 december in de Nederlandse bioscopen te zien.