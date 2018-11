Hugh Grant is toegevoegd aan de cast van de HBO-serie The Undoing. De 58-jarige Brit speelt in het drama de man van Nicole Kidman.

The Undoing is gebaseerd op het boek You Should Have Known van Jean Hanff Korelitz. De serie zal zes afleveringen behelzen, schrijft Variety.

Grant speelt Jonathan, de man van een succesvolle therapeut. Als Jonathan uiteindelijk vermist raakt, staat het leven van Grace Sachs (Kidman) op zijn kop. De vermissing van haar man leidt tot een reeks onthullingen, waar de therapeut een boek over wil schrijven.

Kidman is ook bezig met de opnames van het tweede seizoen van Big Little Lies, eveneens een HBO-serie. Die afleveringen, waarin ze samenspeelt met Reese Witherspoon, zijn volgend jaar te zien bij de betaalzender.