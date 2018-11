Lies Visschedijk steekt veel op van haar collega's bij de serie Soof, waarvan donderdag de tweede reeks begint.

"Je deelt een tijdje lief en leed met elkaar", vertelt Visschedijk, die Soof speelt, aan NU.nl. "We bespreken onze vakanties met elkaar, en hoe het met onze kinderen gaat. Een tijdje lopen de paden gelijk. Ik leer dingen loslaten en ik krijg lessen in geduld en uithoudingsvermogen, in professionaliteit, in opkomen voor je eigen hachje."

Ook Fedja van Huêt, die de rol van Soofs ex Kasper vertolkt, zegt dat hij veel aan zijn medespelers heeft. "Het is fijn als je een klik hebt, en met Lies had ik die vanaf het begin. Als je die niet hebt, wordt het een stuk lastiger."

Robert de Hoog, een van de nieuwkomers in het tweede seizoen van Soof, leerde juist veel van zijn eigen personage. Hij speelt televisieproducent Victor, die een oogje heeft op Soof en met haar een kookprogramma ontwikkelt. "We hebben veel op het Mediapark gefilmd", vertelt de 29-jarige De Hoog. "We maakten het programma in een grote studio en ik mocht achter de regietafel plaatsnemen. Op die manier kon ik me echt verdiepen in het maakproces."

In de toekomst zou De Hoog best wat meer betrokken willen zijn bij de productie van films of series. "Als acteur sta je aan een kant en maak je de voorkant, waar alles wordt bedacht en gecreëerd, niet zo mee. Het lijkt me leuk om ook echt creatief betrokken te zijn bij het maken, niet alleen bij het uitvoeren."

'Succes serie te danken aan herkenbaarheid onderwerpen'

Alle drie de acteurs zien een eventueel derde seizoen van Soof wel zitten en denken dat de serie haar succes te danken heeft aan de herkenbaarheid van de onderwerpen die worden behandeld. "Wij spelen twee sukkels die struggelen, en dat is in het echte leven ook vaak aan de hand", stelt Van Huêt.

"Mensen zijn heel begaan met de personages", denkt ook de 44-jarige Visschedijk. "Ik kom vaak in theaters en dan willen mensen altijd weten hoe het met Soof is. Ze zijn erg met haar en de andere personages begaan."

Voor De Hoog is Soof "een soort heldin". "Het is gewoon een sterke vrouw. Ze doet het allemaal maar, in haar eentje een gezin en een bedrijf runnen, terwijl ze best weleens eenzaam is."