Isan Elba, de zestienjarige dochter van acteur Idris Elba, wordt Golden Globe Ambassador bij de uitreiking van de film- en televisieprijzen in januari. Die ereplek wordt jaarlijks vergeven aan de zoon of dochter van een bekende filmster.

De tiener zegt tegen Variety dat ze geen idee had dat haar vader, onlangs door People Magazine verkozen tot Sexiest Man Alive, haar had aangemeld. "Hij stuurde me een tekstberichtje en ik dacht dat hij het verkeerde nummer had gekozen. M'n moeder legde het daarna uit."

Isan Elba wil van de gelegenheid gebruikmaken om meer bewustzijn rondom geestelijke gezondheid te creëren. "Ik wil me vooral meer uitspreken over Afro-Amerikanen en mijn leeftijdgenoten. Er lijkt een stigma te heersen en ik heb mijn vrienden zien worstelen. We moeten jonge mensen aanmoedigen over hun angst heen te stappen en om hulp te vragen."

Bij de vorige editie van de Golden Globes kreeg Simone Garcia Johnson, de dochter van Dwayne Johnson, de rol van ambassadeur toebedeeld. In eerdere jaren werden onder anderen de dochters van Sylvester Stallone, Clint Eastwood en Jack Nicholson gekozen.

De Golden Globe-nominaties worden bekendgemaakt op 6 december. De uitreiking is op 6 januari in Los Angeles.