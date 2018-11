Het nieuwste deel uit de Fantastic Beasts-reeks is donderdag in première gegaan en de critici blijken verdeeld te zijn over het uidijende Potter-universum. Lees hieronder de recensies.

De Telegraaf – vier sterren

"Voor maagden in Rowlings magische universum biedt dit nieuwe avontuur helaas wat al te ondoorgrondelijke hocus pocus. Liefhebbers van de vorige Fantastic beasts-film en volwassen geworden Harry Potter-fans van het eerste uur kunnen hun hart echter ophalen. Dat de acteurs de uiteenlopende emoties van hun personages uitstekend voelbaar weten maken, vergroot daarbij de impact van deze inktzwarte filmvertelling."

De Volkskrant – twee sterren

"Ruim twee uur duurt de film, maar omdat hij zo overvol is, voelt alles gehaast. Rowling schrijft, zo lijkt het, ook met het oog op visueel spektakel. Want er moet toch een reden zijn dat de personages zich steeds weer van de ene schitterende locatie naar de andere verplaatsen, zonder noemenswaardige logica. Dat de personages het ene na het andere emotionele moment meemaken, wordt vooral duidelijk door de dwingende muziek van James Newton Howard."

AD - vier sterren

"Met zijn albinoverschijning en kapsel dat doet denken aan Sex Pistols-zanger Johnny Rotten speelt Depp - na veel zeperds in de laatste jaren - weer een memorabel personage dat nog heel lang kan meegaan.

Voornaamste tegenstander van Grindelwald is natuurlijk de ontwapende en onhandige tovenaar Newt Scamander (Eddie Redmayne), met veel medestanders en schattige hulpjes zoals de wandelende tak. Maar laat je niet misleiden. De nieuwe Fantastic Beasts heeft een veel naargeestiger karakter dan zijn voorganger. Met dank aan Johnny Depp."

Trouw – twee sterren

"En als je dan ruim twee uur keurig deze pre-potteriaanse soap hebt uitgezeten, kom je terecht in een halfbakken eindgevecht met flets geknetter uit toverstokjes en een grote kaboem, waarna eigenlijk nog niks beslist is. Het eerste deel in deze nieuwe reeks haalde het ook al niet bij de vertelkracht van de Potter-films. Het derde deel zal echt meer vlees op de botten moeten hebben."