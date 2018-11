Katherine MacGregor, de actrice die een vaste rol had in alle negen seizoenen van de dramaserie Little House on the Prairie, is op 93-jarige leeftijd overleden. De actrice speelde in de serie het personage Harriet Oleson.

MacGregor is dinsdag overleden in het verzorgingshuis waar zij woonde, bevestigt haar woordvoerder aan The Hollywood Reporter. De actrice speelde van 1974 tot 1983 in de serie en was in alle 153 afleveringen te zien.

Na het eind van de serie was de actrice alleen nog te zien in een korte film uit 2014. Voordat ze meespeelde in Little House on the Prairie speelde MacGregor in verschillende toneelstukken, onder meer op Broadway. Ook speelde ze rollen in onder meer All in the Family en Ironside.

Little House on the Prairie werd in Nederland uitgezonden door de EO en was later te zien op SBS6.