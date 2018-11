Drie hoofdrolspelers uit Young Sheldon, de spin-off van The Big Bang Theory die sinds vorig jaar wordt uitgezonden, krijgen een gastrolletje in de komedieserie. In december zullen Iain Armitage, Lance Barber en Montana Jordan meespelen in een aflevering van het laatste seizoen.

De drie acteurs zullen dezelfde rol spelen als in Young Sheldon, meldt Deadline woensdag. Armitage speelt in de spin-off een jongere versie van Sheldon Cooper, een van de hoofdpersonages uit The Big Bang Theory. Barber speelt zijn vader en Jordan vertolkt de rol van Sheldons oudere broer.

Vermoedelijk zal er in de bewuste aflevering een flashback te zien zijn, Young Sheldon speelt zich namelijk bijna drie decennia af voor The Big Bang Theory. Er zijn nog geen details vrijgegeven over de plot van de aflevering.

Momenteel wordt het laatste seizoen van The Big Bang Theory uitgezonden. Er zijn in totaal 279 afleveringen gemaakt. Hiermee is de serie de langstlopende sitcom uit de Amerikaanse televisiegeschiedenis. De laatste aflevering zal in mei 2019 worden uitgezonden.

De comedy over vier nerdy wetenschappers behoort al jaren tot de best bekeken programma's op de Amerikaanse televisie. Vooral hoofdrolspeler Parsons (dr. Sheldon Cooper) werd dankzij de serie een grote ster. De zeven hoofdrolspelers verdienen ieder inmiddels 900.000 dollar (omgerekend zo'n 774.000 euro) per aflevering, een recordbedrag.