Jantje Friese en Baran bo Odar, de makers van de Duitse serie Dark, werken aan een nieuwe serie voor Netflix. De historische horrorserie 1899 gaat over een migrantenschip dat rond de eeuwwisseling de overtocht maakt van Londen naar New York.

Aan boord van het schip zijn Europese migranten die hopen in de Verenigde Staten een beter leven op te kunnen bouwen. Wanneer ze op open zee een ander schip zien opdoemen, krijgt de reis een onverwachte wending. De passagiers belanden in een nachtmerrie als ze ontdekken wat zich aan boord van het andere schip afspeelt.

"We werden enthousiast van het idee om een Europese serie te maken met castleden uit verschillende landen", zeggen Friese en Bo Odar tegen Variety. "Centraal staat de vraag wat ons verbindt en wat ons onderscheidt. En hoe angst een trigger kan zijn voor dat laatste."

1899 wordt de eerste serie van het duo onder hun nieuwe contract bij de streamingdienst. Ze gaan de komende jaren Europese series ontwikkelen en produceren. Momenteel werken ze aan het tweede seizoen van Dark, de eerste Duitstalige Netflix-productie.

Volgens Netflix is het een van de meest bekeken niet-Engelse series. Behalve in Duitsland is de serie ook populair in de VS, Brazilië, Italië, Turkije, Spanje en Frankrijk.