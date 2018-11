Chance the Rapper is bezig met de ontwikkeling van een filmmusical. Het project, getiteld Hope, gaat over een groep tieners die hun muzikale talent inzet om iets bij te kunnen dragen aan de maatschappij.

Nico Segal, de trompettist met de artiestennaam Donnie Trumpet, zal de muziek van de musical verzorgen, schrijft Rolling Stone. Segal en Chance the Rapper werken al langere tijd samen, onder meer aan het album Surf, dat de rapper in 2015 uitbracht.

Het script wordt geschreven door Carlito Rodriguez, die eerder meeschreef aan de series Empire en The Leftovers.

Het is nog niet bekend wanneer Hope uitkomt en of Chance the Rapper ook een rol zal spelen in de film. Eerder had hij een rol in de horrorkomedie Slice, waarin hij een weerwolf speelde. Echter liet de artiest destijds weten geen interesse te hebben om in de toekomst nog eens in een film te spelen, omdat hij het geen prettige ervaring vond.

De meervoudige Grammy-winnaar werd eerder door collega's geprezen voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. Zo doneert hij geld aan scholen. Hij ontving in 2017 als jongste artiest ooit de Black Entertainment Television Humanitarian Award.