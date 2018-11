Volgens Playboy heeft Ennio Morricone wel degelijk een interview gegeven aan het blad. De legendarische filmmuziekcomponist ontkent dat het gesprek, waarin hij uithaalt naar regisseur Quentin Tarantino, heeft plaatsgevonden.

"We zijn verrast om te horen dat Morricone beweert niet met ons te hebben gesproken", zegt een woordvoerder van Playboy tegen The Guardian.

"Het interview vond plaats op 30 juni 2018 in zijn huis in Rome. Het gesprek werd opgezet door concertpromotor Semmel Concerts, zij waren die dag ook aanwezig", aldus de woordvoerder.

"We waren ook verbaasd toen we lazen dat hij sommige uitspraken in het interview niet zou hebben gedaan."

'Hij jat alleen van anderen'

"Hij jat alleen van anderen en brengt het dan weer samen. Daar is niets origineels aan", is een van Morricones uitspraken over Tarantino die in het blad werd afgedrukt.

"Hij is ook geen regisseur. Ook niet vergelijkbaar met echte Hollywoodgrootheden als John Huston, Alfred Hitchcock of Billy Wilder. Die waren allemaal geweldig. Tarantino warmt alleen oude prak op", vervolgt Morricone in het tijdschrift.

Nadat de desbetreffende uitgave van Playboy verscheen, liet de Italiaanse componist direct een reactie verspreiden. "Ik heb Tarantino's films zeker niet vergeleken met afval en heb mijn advocaat gevraagd juridische stappen te ondernemen. (...) Dankzij hem heb ik een Oscar gewonnen en ik ben voor altijd dankbaar dat ik met hem heb mogen samenwerken."