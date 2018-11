Ennio Morricone heeft flink uitgehaald naar regisseur Quentin Tarantino. De Italiaanse filmcomponist noemt de Amerikaan in een interview met de Duitse Playboy achterlijk en zijn films vindt hij "rommel".

"Hij belt uit het niets op en dan wil hij in korte tijd voltooide filmmuziek hebben. Dat is onmogelijk. Het maakt me gek", zegt Morricone in het interview. "Dat gaat gewoon niet. Ik doe daar niet meer aan mee. Dat heb ik hem de laatste keer gezegd. Maar de volgende keer ga ik streng zijn. Hij kan me wat."

De negentigjarige Morricone won in 2016 een Oscar voor de muziek die hij componeerde voor Tarantino's film The Hateful Eight. De Italiaan heeft geen goed woord over voor Tarantino. "Hij jat alleen van anderen en brengt het dan weer samen. Daar is niets origineels aan."

"Hij is ook geen regisseur. Ook niet vergelijkbaar met echte Hollywood-grootheden als John Huston, Alfred Hitchcock of Billy Wilder. Die waren allemaal geweldig. Tarantino warmt alleen oude prak op."

Morricone verwierf in de jaren zestig bekendheid door de muziek die hij maakte bij zogeheten spaghettiwesterns als The Good, the Bad and the Ugly en Once Upon a Time in the West.

In het interview deelt de Italiaan ook nog een sneer uit aan de organisatie van de Oscars. "Als ik er gelukkig uitzag, was dat omdat ik wist dat ik bijna weg mocht bij die saaie ceremonie."