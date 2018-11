Anna Paquin is toegevoegd aan de cast van dramaserie The Affair. De Nieuw-Zeelandse actrice maakt haar opwachting in het vijfde en laatste seizoen.

Paquin kruipt volgens Variety in de huid van de volwassen Joanie Lockhart, de dochter van Alison (Ruth Wilson) en Cole (Joshua Jackson). Voor het vijfde seizoen zijn de makers tientallen jaren vooruit in de tijd gegaan en keert Lockhart terug naar Montauk om een moord te onderzoeken.

De 36-jarige Paquin werd bij het publiek vooral bekend als Rogue in de X Men-reeks. Op haar elfde had ze een rol in The Piano, waarvoor ze een Academy Award kreeg. Met haar elf jaar was ze de op één na jongste winnaar van een Oscar ooit.