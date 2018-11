Disney heeft donderdag officieel aangekondigd dat er een serie komt omtrent het Marvel-karakter Loki. Topman Bob Iger deelde het nieuws bij de presentatie van de kwartaalcijfers van het bedrijf.

Disney kondigde bij de bijeenkomst al twee liveactionseries aan voor het nieuwe streamingplatform Disney+.

Een van de series draait om Cassian Andor, gespeeld door Diego Luna, een hoofdrolspeler in de film Rogue One: A Sar Wars Story. De andere liveactionserie heet The Mandalorian en wordt geregisseerd door Jon Favreau en Dave Filoni.

Loki is de derde liveactionserie en is een van de figuren uit de Avengers-films, een Marvel-productie. De series van Marvel zijn nu nog te zien op Netflix. Iger bevestigde dat de serie in ontwikkeling is, maar wanneer de serie ook op het nieuwe platform te zien is werd niet bekendgemaakt. Of Tom Hiddleston net als in de Avengers-films Loki speelt is ook nog niet duidelijk.

Eerder werd al bekend dat Disney al zijn eigen content van Netflix gaat halen en dat alle Marvel-producties waarschijnlijk ook van Netflix zullen verdwijnen. Volgens topman Iger is het nu tijd "om op eigen benen te staan".

Aanvankelijk is Disney+ alleen in de Verenigde Staten beschikbaar. Daarna zal de dienst wereldwijd worden aangeboden.