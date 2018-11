Disney heeft donderdag een nieuwe Star Wars-liveactionserie aangekondigd. De serie draait om Cassian Andor, gespeeld door Diego Luna, een hoofdrolspeler in de film Rogue One: A Star Wars Story.

Luna speelde dezelfde rol ook in de film. De serie speelt zich af in de jaren voorafgaand aan de film en gaat waarschijnlijk over het begin van de rebellen. Luna speelt een spion van de rebellen.

"Terugkeren in het Star Wars-universum is erg speciaal voor mij", zei Luna tegen starwars.com. "Ik heb zoveel goede herinneringen aan het maken van de film. Het wordt een mooi avontuur."

De productie van de serie start in 2019. Wanneer de serie wordt uitgebracht, is nog niet bekend.

Rogue One kwam in 2016 uit. Of andere hoofdrolspelers uit de film ook in de serie spelen, is niet bekendgemaakt.

De eerste liveactionserie heet The Mandalorian en wordt geregisseerd door Jon Favreau en Dave Filoni.