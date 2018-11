Taron Egerton keert niet terug in het derde deel van de Kingsman-reeks. In de eerste twee delen van de reeks speelde de 28-jarige acteur de rol van superspion Eggsy Unwin.

"Ik zal niet in het derde deel te zien zijn", bevestigt Egerton in een interview met Yahoo. "Dat betekent niet dat ik nooit meer in een Kingsman-film te zien zal zijn. Regisseur Matthew Vaughn en ik hebben prima contact, en we gaan absoluut nog eens samenwerken. Ik zal zeker nog een keer terugkeren als Eggsy. Maar aan dit deel van de reis doe ik even niet mee."

Vaugh werkt momenteel aan twee nieuwe Kingsman-films. Eerst draait hij The Great Game, een prequel die uitlegt hoe de geheime dienst waar Eggsy voor werkt rond de vorige eeuwwisseling ontstaan is. De hoofdpersoon is volgens geruchten de tienerjongen Conrad die in de Eerste Wereldoorlog naar het front moet. Ralph Fiennes (die Voldemort speelde in de Harry Potter-films) zou de rol van zijn mentor spelen in de film die eind 2019 in première moet gaan.

Daarna gaat de geestelijk vader van de reeks werken aan een nieuw 'gewoon' vervolg, dat vertelt hoe het verder gaat met Eggsy en zijn mentor Harry (gespeeld door Colin Firth). Dit deel zou wel de laatste film over het tweetal uit het origineel zijn. Daarnaast werkt Vaughn aan Statesman, een tv-serie over de Amerikaanse tak van de geheime dienst die in de tweede film The Golden Circle geïntroduceerd werd.