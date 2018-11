Filmmaker Levan Tsikurishvili wil zijn documentaire over de in april overleden Avicii laten meedingen naar een Oscar.

Avicii: True Stories wordt daarom eind dit jaar vertoond in New York en Los Angeles, schrijft Variety woensdag. De vertoningen zijn nodig om in aanmerking te kunnen komen voor een Oscar.

Tsikurishvili volgde Tim Bergling, beter bekend als Avicii, vier jaar lang en bracht veel tijd door met de dj. Terwijl zijn populariteit groeide, ging het slechter met Avicii. Hij kondigde in 2016 aan niet meer live te willen optreden.

"Als je getalenteerd bent, word je onderdeel van een grote machine en dat brengt veel problemen met zich mee", aldus Tsikurishvili, die bevriend was met de dj. "Je moet nog succesvoller worden, nog meer records breken: meer, meer, meer. Iemand moet op een gegeven moment 'stop' zeggen, anders loop je jezelf voorbij."

De documentaire, die in oktober 2017 verscheen, wordt tussen 14 en 20 oktober vertoond in een theater in Los Angeles en tussen 21 en 27 december in een zaal in New York. Avicii: True Stories is momenteel ook op Netflix te zien.