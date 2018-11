Vince Gilligan, de man achter de successerie Breaking Bad, zou bezig zijn met een film over de serie. Het is niet bekend of het gaat om een prequel, een vervolg of een verhaal dat zich afspeelt binnen de tijdlijn van de misdaadserie.

Bronnen melden aan The Hollywood Reporter dat het gaat om een twee uur durende film die om de ontsnapping van een ontvoerde man draait. Het is niet duidelijk of het om een televisie- of een bioscoopfilm gaat en of acteurs uit de serie, zoals hoofdrolspelers Bryan Cranston en Aaron Paul, hun medewerking aan het project verlenen.

Gilligan zou het script van de film schrijven, de film produceren en mogelijk ook regisseren, weten de bronnen te melden. Ook Mark Johnson en Melissa Bernstein, die Breaking Bad en de prequelserie Better Call Saul produceerden, zouden meewerken aan de film.

Volgens The Albuquerque Journal is de werktitel van de film Greenbriar en beginnen de opnames deze maand in de Amerikaanse staat New Mexico.

Breaking Bad was te zien via de Amerikaanse betaalzender AMC en in Nederland op de VPRO en Netflix. De serie, die van 2008 tot 2013 liep, gaat over scheikundeleraar Walter White (Cranston) die te horen krijgt dat hij terminale kanker heeft. Het personage stort zich samen met zijn oud-leerling Jesse Pinkman op de productie van crystal meth.

Daarna volgde de prequelserie Better Call Saul, over de louche advocaat Saul Goodman, die te zien is via Netflix. Het vijfde seizoen daarvan is inmiddels aangekondigd en zal in 2019 te zien zijn.