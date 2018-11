De nieuwe sciencefictionfilm High Life met Robert Pattinson is in januari te zien op het International Film Festival Rotterdam (IFFR). Het festival maakte woensdag de eerste 26 titels voor het programma van de 48e editie bekend.

In High Life speelt Pattinson een crimineel met een jong dochtertje die samen met een groep andere veroordeelden op een ruimtemissie is gestuurd. De Franse Oscar-winnares Juliette Binoche is een van zijn tegenspelers.

Een tweede opvallende titel is de Nederlandse film Camino, een selfie van speelfilmlengte waarin regisseur Martin de Vries naar Santiago de Compostella wandelt.

Ook heeft het festival het veelgeprezen Libanese drama Caperneum in de selectie opgenomen. De film over een arm jongetje in Libanon dat zijn ouders ontvlucht en onderdak vindt bij een Ethiopische vluchteling en haar babyzoontje, won tijdens het festival van Cannes onder meer de juryprijs.

Het filmfestival van Rotterdam vindt plaats van 23 januari tot en met 3 februari 2019.