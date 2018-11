Filmstudio Universal is bezig met nieuwe versies van de succesvolle animatiereeks Shrek en de spin-off Puss in Boots. Het is de bedoeling dat de originele stemmencast ook in de nieuwe films te horen zal zijn.

Filmproducent Chris Meledandri, die ook meewerkte aan Despicable Me, heeft van de filmstudio de taak gekregen om nieuwe verhalen te creëren voor de voortzetting van de filmreeks, schrijft Variety dinsdag. Het gaat niet om vervolgfilms, maar om verhalen die zich afspelen in het Shrek-universum, bedoeld voor een nieuwe generatie bioscoopbezoekers.

Meledandri wil graag weer met de originele stemmencast samenwerken. Mike Myers verzorgde in de vier Shrek-films de stem van het titelpersonage en Cameron Diaz sprak de stem in van prinses Fiona. Ook Eddie Murphy en Antonio Banderas, die het personage Puss in Boots vertolkte, worden gepolst om mee te werken.

"Het is een uitdaging om iets te maken dat niet weer aanvoelt als een van de vele films in een reeks van vervolgen", zegt Meledandri.

In 2016 werd DreamWorks - de animatiestudio die de Shrek-films uitbracht - overgenomen door Comcast, het moederbedrijf van Universal. Hierdoor is het nu voor Universal mogelijk om de filmreeks nieuw leven in te blazen.

In totaal zijn er vier Shrek-films gemaakt over de groene ogre (boeman), waarvan de eerste in 2001 werd uitgebracht. De laatste film in de Shrek-reeks, Shrek Forever After, stamt uit 2010. In 2011 volgde Puss in Boots, een spin-off over het personage dat te zien is in het tweede, derde en vierde deel van de Shrek-films.

Het is niet bekend wanneer de nieuwe films te zien zullen zijn.