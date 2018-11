Een documentaire over Aretha Franklin uit 1972 wordt binnenkort uitgebracht. De film Amazing Grace toont de kerkoptredens die uiteindelijk tot haar gospelalbum met dezelfde naam leidden.

De zangeres is in de film erg verlegen, vertelt haar nicht Sabrina Owens aan USA Today. "In niets de zelfverzekerde persoon die we later zagen. Ze zegt misschien vijf woorden in de hele film. Verder zie je haar alleen zingen, met een prachtige, charismatische stem."

Tijdens de opnames van de documentaire was Franklin dertig jaar oud en al een bekende soulzangeres. Met Amazing Grace ging ze terug naar haar roots, gospelmuziek uit de kerk.

Muzieklabel Warner liet de documentaire in 1972 maken om deze gelijk met het album Amazing Grace uit te brengen. De twintig uur aan opnames vertoonden echter allerlei mankementen, waardoor de film op de plank bleef liggen. De plaat kwam wel uit en is nog altijd de bestverkochte in het gospelgenre.

Juridische strijd om beeltenis Franklin

Producent Alan Elliott kocht in 2008 de rechten van de film. Hij voerde daar een tijdlang strijd over met Franklin, die beweerde dat hij haar beeltenis niet mocht gebruiken. De twee sloten een akkoord. In 2015 zou de film alsnog op een aantal festivals gaan draaien, maar dat voorkwam de zangeres.

"Het is niet dat ik niet blij ben met de film, want die is heel mooi", verklaarde ze in 2015 in gesprek met de lokale krant Detroit Free Press. Maar ik mag er juridisch niets over zeggen, want er zijn problemen."

Haar nicht Owens laat nu weten: "We hebben dat achter ons gelaten, en beide partijen kijken ernaar uit om deze film met het publiek te delen". De film gaat later deze maand in première op het festival DOC NYC in New York.