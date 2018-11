Disney trapt het kerstseizoen af met een nieuwe versie van De Notenkraker. Lees hieronder wat de Nederlandse recensenten vonden van Lasse Hallströms filmsprookje.

NRC - Drie sterren

"De decors en kostuums zijn prachtig, maar het geheel voelt vermoeiend. Van de vier werelden uit de titel wordt er slechts één uitgebreid bezocht, voor de rest lijkt door talloze plotwendingen geen tijd. Daardoor is er ook geen tijd om de talloze nevenpersonages van wat karakter te voorzien."

De Volkskrant - Drie sterren

"Bedoeld voor jongvolwassenen dus, maar die moeten dan wel een groot liefhebber zijn van barokke overdaad. Want dan is het acceptabel, dat Keira Knightley als suikerboonfee zonder enige nuance acteert. En dan stoort die afgezaagde Disney-moraal over 'alles wat je nodig hebt, zit al in je' en de standaardverhaallijn over een overleden moeder ook niet zo. Gek eigenlijk: de verhaallijn is zo zwak dat The Nutcracker maar zo’n 1,5 uur duurt en toch nodeloos uitgesmeerd voelt."

De Telegraaf - Drie sterren

"Met The Nutcracker is de oude vertelling De notenkraker en de muizenkoning van de Duitse schrijver Ernst Hoffmann uit 1816 'ge-Disneyficeerd'. Dat levert een feeëriek avontuur op met een zwierend optreden van sterdanseres Misty Copeland; een knipoog naar de balletbewerking van De notenkraker.

Jammer is wel dat de film zucht en puft onder de overdaad aan barokke beelden en mierzoete gezinstafereeltjes. Het regisseursduo Lasse Hallström/Joe Johnston verdrinkt hun flonkerende schuimtaart zowat in humorloze edelkitsch en familievriendelijke levenslessen, waardoor het glazuur bijkans van uw gebit spat."

AD - Drie sterren

"De overbekende tonen van Tsjajkovski’s De notenkraker brengen de kijker direct in kerstfeeststemming: deze muziek zit in ons collectieve brein opgeslagen. Hallström, die zich net als de oorspronkelijke makers liet inspireren door E.T.A. Hoffmanns korte verhaal The Nutcracker and the Mouse King uit 1816, maakt er op gezette momenten gebruik van. Hij vult zijn soundtrack aan met suikerzoete Disney-muziek die sprookjes, familieavonturen en feestelijke warmte moet suggereren. Dit liveactionsprookje ís ook mierzoet: van de romantische, Victoriaanse winterplaatjes, klassieke balletscènes en de veelkleurige aankleding tot aan Knightleys irritante kinderstemmetje toe."