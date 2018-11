Elke week worden er nieuwe films, series en documentaires toegevoegd op Netflix. Deze titels verschenen afgelopen week op de streamingdienst.

Na het wegvallen van hoofdrolspeler Kevin Spacey, draait het zesde en laatste seizoen van House of Cards volledig om de rol van zijn tegenspeelster Robin Wright. Claire Underwood neemt na de dood van haar man Frank de rol van president op zich.

In de spannende misdaadserie The Forest, waar nu het tweede seizoen van is verschenen, raakt tiener Jennifer vermist in de bossen van de Franse Ardennen. De verdwijning lijkt een stuk mysterieuzer dan gedacht.

De Nederlandse serie La Famiglia, over een familie van Italiaanse immigranten met een liefde voor misdaad, was een tijd geleden te zien op NPO, maar nu ook gewoon te bingewatchen op Netflix.

Datzelfde geldt voor Bellicher, de macht van Meneer Miller, een thrillerserie uit 2010 met Anna Drijver, Daan Schuurmans en Theo Maassen, over een adviseur die beschuldigd wordt van moord. Michael Bellicher vecht om zijn onschuld te bewijzen, maar raakt steeds meer verstrikt in een web van samenzweringen.

Films

De rauwe sf-film Children of Men speelt zich af in een nabije toekomst waar geen baby’s meer geboren worden en de mensenwereld lijkt te eindigen. Clive Owen stuit echter op de laatste zwangere vrouw en probeert haar naar een veilige plek te krijgen, omdat meer mensen haar te pakken proberen te krijgen.

Ook de remake van Total Recall, met Colin Farrell in de hoofdrol, speelt zich af in een duistere toekomst. Douglas Quaid stapt in een simulatie, maar zijn fantasie van superspion blijkt werkelijkheid te worden. De grens tussen echt en nep vervaagt en Douglas moet op de vlucht slaan.

In The Holiday Calendar zit een jonge fotografe vast in een sleur, totdat ze een antieke adventkalender van haar opa krijgt. Zou het kunnen dat de kalender haar toekomst voorspelt en haar naar haar grote liefde leidt?

