Steven Spielberg en Oprah Winfrey werken samen aan een nieuwe speelfilmversie van The Color Purple. Ditmaal moet het een musical worden.

The Hollywood Reporter meldt dat Warner Bros. een muziekfilm in de steigers heeft staan, met Winfrey en Spielberg onder de producenten. Een regisseur of cast voor de productie is nog niet bekendgemaakt.

Steven Spielberg regisseerde in 1985 al een versie van The Color Purple, naar het gelijknamige boek van Alice Walker. Dat drama, over de zware levensomstandigheden van een zwarte vrouw (Whoopi Goldberg) begin 1900, werd voor elf Oscars genomineerd. Oprah Winfrey had een bijrol en kreeg zelf ook een nominatie.

Twintig jaar later werd Walkers boek de inspiratie voor een musical op Broadway, die in 2006 goed was voor elf Tony-nominaties. Het stuk kreeg later een reprise en is momenteel ook in Nederland te zien. Inmiddels heeft de musical meer dan 350 miljoen dollar (307 miljoen euro) opgebracht.