Brimstone-actrice Dakota Fanning heeft een hoofdrol in het immigrantendrama Sweetness in the Belly.

De opnames zijn inmiddels begonnen in Ierland en worden later voortgezet in Ethiopië, meldt Variety.

De regie is in handen van Zeresenay Berhane Mehari. Het verhaal is gebaseerd op de bestseller van Camilla Gibb, in het Nederlands vertaald onder de titel De terugkeer van Lilly.

De hoofdpersoon verliest op jonge leeftijd haar beide ouders en groeit op bij vrienden in Ethiopië. In de jaren tachtig vlucht de blanke moslima naar Londen. Door de politieke ontwikkelingen in Ethiopië wordt ze gescheiden van haar geliefde. Als steeds meer gevluchte Ethiopiërs in haar omgeving komen wonen, deelt ze haar heimwee naar Afrika met hen en vertelt ze over haar zoektocht naar haar vroegere vriend.

Andere castleden zijn Wunmi Mosaku en Kunal Nayyar (The Big Bang Theory).

Dakota Fanning speelde op jonge leeftijd al samen met Sean Penn (I am Sam), Denzel Washington (Man on Fire) en Tom Cruise (War of the Worlds). Later was ze onder meer te zien in Twilight: Eclipse en Martin Koolhovens Brimstone.