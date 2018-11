Will Ferrell krijgt de hoofdrol in Downhill, de Amerikaanse remake van het Zweedse Turist. Die tragikomedie, over een perfect gezinnetje dat wordt ontregeld tijdens een skivakantie, werd in 2015 genomineerd voor een Golden Globe.

Julia Louis-Dreyfus werd eerder al gecast als Ferrells tegenspeelster, meldt Deadline. De film wordt geregisseerd door Nat Faxon en Jim Rash, die in 2012 een Oscar wonnen voor het scenario van The Descendants. Een jaar later maakten ze The Way Way Back.

Het Zweedse Turist, geregisseerd door Gouden Palm-winnaar Ruben Östlund (The Square), gaat over een gezinsman die tijdens een skivakantie met zijn gezin een lawine op zich af ziet komen en de benen neemt, weg van vrouw en kinderen. Even later blijkt het slechts om een stofwolk te zijn gegaan, maar het kwaad is geschied: zijn stoere mannenimago ligt aan diggelen.

Will Ferrell is bekend door komische films als Anchorman, Old School en Zoolander. Louis-Dreyfus won een Golden Globe voor haar rol in de serie Seinfeld en werd later nog meerdere keren genomineerd voor haar hoofdrol in Veep.

De opnames voor Downhill staan gepland voor begin 2019 in Oostenrijk.