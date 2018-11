Na het schandaal rondom Kevin Spacey, werd de hoofdrolspeler van House of Cards uit het laatste seizoen geschreven. Wat is er nu van het zesde seizoen over? In dit bericht lees je wat televisierecensenten vonden.

De Volkskrant - Drie sterren

"House of Cards, altijd zo heerlijk pervers, begint nu opeens een punt te maken over de macht van oligarchen, met de introductie van de familie Shepherd (Diane Lane en Greg Kinnear), de heerschappij van de witte man van middelbare leeftijd en de bedreigde rol van de pers in het huidige, enfin, vul hier zelf het T-woord in. House of Cards heeft een geweten gekregen. Maar dat was niet de reden dat dit ooit een opwindende televisieserie was, lang geleden."

NRC - Drie sterren

"Ook de onderonsjes van Claire met de camera kunnen Francis/Spacey moeilijk doen vergeten. Haar personage is geen cynische pestkop, maar een trotse zwaan, voor wie het doorbreken van de vierde wand geen vilein spelletje vormt, maar een manier om ons te verklappen wat ze echt van plan is. Natuurlijk heeft ook zij een driedubbele agenda; een van de sleutels is de verzuchting aan ons adres dat het zo vermoeiend is om je de hele tijd dommer voor te doen dan je bent. De terzijdes van Claire zijn wel subtieler zijn dan die van Francis waren; soms heeft Wright aan een blik genoeg om ons op een ander been te zetten. Maar de boosaardige tirades van bullebak Spacey waren beslist amusanter. Een brutale schelm is nu eenmaal dramatisch effectiever dan een statige intrigant."

The Guardian - Twee sterren

"Zelfs seks en moord zijn slap. Er is een mysterieus sterfgeval van een belangrijk personage en wat verboden vrijages, maar niemand geniet van zulke excessen zoals Frank dat deed. Seizoen zes is een web zonder spin in het midden.

[...] Spacey hangt boven de beste scène van Diane Lane en Robin Wright, waarin Annette probeert om Claire te vernederen door te onthullen dat ze Frank hebben gedeeld. Het gaat dus nog steeds over hem. House of Cards is bevrijd van de man die een giftige aanwezighed was geworden, maar de nare waarheid is dat het zonder hem een zwakke serie is."

Esquire

"Hoe hard Robin Wright het tegendeel ook probeert te bewijzen, het laatste seizoen van House of Cards verdient haar niet. De serie ging knallend van start, maar gaat uit als een nachtkaars - ongelukkig genoeg door de schuld van z'n eigen ster. Maar met of zonder Kevin Spaey; het is mogelijk dat de koek simpelweg op is voor House of Cards. Het is alleen jammer dat er niet nog een laatste sprint naar de finish kon worden getrokken."

