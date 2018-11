Netflix ontkent dat bewust alle sinterklaasfilms van de streamingdienst zijn gehaald. Het aanbod is continu in beweging, laat het bedrijf desgevraagd weten naar aanleiding van berichtgeving hierover in De Telegraaf.

De krant meldde vrijdag dat Netflix alle sinterklaastitels had verwijderd en speculeerde daarbij dat dat mogelijk een gevolg was vanwege de voortdurende Nederlandse discussie rond Zwarte Piet.

Netflix laat in een verklaring weten "dat er op dagelijkse basis nieuwe content op de service komt en ook content de service verlaat", zonder daarbij de sinterklaascontent expliciet te noemen. "We werken voortdurend aan ons totale aanbod van series, documentaires en films met een focus op exclusieve Netflix originals."

Of er deze maand alsnog films over Sinterklaas online komen, is nog niet duidelijk.